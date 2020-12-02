На ремонт и содержание орловских дорог выделят полтора миллиарда рублей Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области почти полтора миллиарда рублей направит Дорожный фонд на ремонт и содержание дорог. На эти деньги будут приводить в порядок проезжую часть в 2022 году.

Соответствующий документ уже подписан региональными властями. Сумма в 1 миллиард 469 миллионов рублей пойдет на ремонт дорог межмуниципального и регионального значения. Из этих средств, в том числе, часть направят на реконструкцию моста через реку Сосна в городе Ливны.

- На строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них, проектно-изыскательские работы и экспертизу будет направлено 298,9 млн рублей. Указанные средства предусмотрены на реконструкцию моста через реку Сосна на автомобильной дороге межмуниципального значения Вахново – Важжова, - рассказали в обладминистрации.

Остальные средства пойдут на содержание дорог.