За несколько месяцев орловцы зарегистрировали 870 льготных ипотек

Программа льготного ипотечного кредитования продлена до 1 июля 2021 года Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жители Орловской области зарегистрировали 870 ипотек по сниженной процентной ставке. наиболее активными орловцы были в июне месяце.

Программу льготной ипотеки со ставкой в 6,5% Правительство РФ утвердило для поддержки россиян во время пандемии. Такая ставка сохраняется на весь период кредитования, а внести при покупке жилья нужно не менее 15% от его стоимости.

- Наибольшая активность наблюдалась в июне месяце – зафиксировано 195 обращений орловцев за регистрацией льготных ипотек, в июле и августе – 137 и 111 соответственно. А с сентября по ноябрь зарегистрировано 347 льготных ипотек, - рассказала руководитель Управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура.

Программа льготного ипотечного кредитования продлена до 1 июля 2021 года.

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