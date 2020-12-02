Орловцам посоветовали с осторожностью выбирать мандарины Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Полки магазинов уже «обросли» горами самого новогоднего фрукта. Мандарины самых разных сортов привлекают внимание покупателей, но как не ошибиться с выбором? Специалисты Россельхознадзора по Орловской и Курской областям рассказали, как отличить вкусные и сочные мандарины от кислых и сухих.

Прежде всего, при выборе фрукта нужно обращать внимание на его внешний вид. Он должен быть упругим на ощупь, твердым и без механических повреждений. Если кожура плода мягкая, влажная и вмятины при нажатии сохраняются, значит, фрукт переморожен.

- Белый налет и блестящая кожура на плодах должны насторожить покупателя. Это свидетельствует об обработке фунгицидами для продления срока хранения. Если же плоды липкие, с белыми точками или пятнами, то скорее всего они заражены щитовкой, - говорят специалисты.

Также стоит отказаться от мандаринов с черными пятнами. Они могут быть поражены средиземноморской плодовой мухой.

- При покупке мандаринов, советуем выбирать чистые, ровные, красивые плоды. У спелых фpyктoв должен быть выpaжeнный цитpycoвый зaпaх. Цвет от желто-оранжевого до яpкo-opaнжeвого. Чем светлее мандарины, тем они кислее. У самых сладких плодов кожура красноватая, - поясняют сотрудники Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.