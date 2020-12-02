Коронавирус в Орловской области: где заразился еще 151 человек

Данные регионального оперштаба

В Орловской области еще 151 человек заразился коронавирусом. Оперативный штаб региона представил обновленную карту распространения инфекции по городам и районам. Рассказываем, где заразился еще 151 человек.

Наибольшее число заболевших вновь в Орле - плюс 72. В Орловском районе заболел еще 21 человек, в Покровском 17, в Дмитровском 10, в Ливенском 8, в Мценском 4, в Свердловском и Урицком районах заболели еще по 3 человека, по 2 жителя заразились в Новодеревеньковском, Залегощенском, Малоархангельском районах, по 1 в Корсаковском, Должанском, Колпнянском, Глазуновском, Троснянском, Хотынецком и Знаменском районах области.

За все время распространения COVID-19 по Орловской области больше всего людей заболело в городе Орле - 8 400. На втором месте Орловский район, заразилось 1 824 жителя, на третьем Ливенский с числом заболевших 1 241 человек. Во Мценском районе ковид подтвердился у 883 жителей, в Урицком у 413, в Дмитровском у 403. В Болховском районе количество заболевших за весь период 340, в Хотынецком 265, в Свердловском и Новодеревеньковском по 247, в Покровском 244, в Малоархангельском 234, в Колпнянском 196, в Залегощенском 192, в Кромском 160, в Верховском 159, в Шаблыкинском 132, в Троснянском и Должанском по 127, в Глазуновском 120, в Новосильском 101, в Знаменском 99, в Сосковском 92, в Краснозоренском 83, в Корсаковском 35.

Мы следим за ситуацией.