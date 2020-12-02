В Орле у пассажиров транспорта возникли сложности с новыми проездными

С 1 декабря в Орле стали действовать новые проездные Фото: Ольга СУПОНЕВА

С 1 декабря жители Орла стали пользоваться новыми проездными в общественном транспорте. Речь идет о картах "МИР" картами с символикой 75-летия Победы, с которыми у пассажиров возникли сложности при оплате.

В каких-то случаях карты не считывались валидаторами, в других водители не принимали у юных пассажиров "Карту школьника", требуя расплатиться наличными или картой. В мэрии говорят, что сложности при переходе на новый вид оплаты - это закономерный процесс, который не обходится без технических сбоев.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ ПАССАЖИРАМ?

- Если водители общественного транспорта отказывают в приеме новых проездных, направьте СМС-сообщения, сообщения в WhatsApp, Viber или Telegram по телефону оперативной связи администрации Орла – +7 (910) 202 57 00. Обязательно укажите номер маршрута и госномер автобуса, - обращаются к орловцам в городской администрации.

Если проблемы возникают со считыванием проездного валидатором, то можно обратиться на горячую линию РИЦ по телефону 8 (800) 450 10 27.