Сын подруги украл у орловчанки телефон

Орловчанка сходила в гости и лишилась мобильника Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле фигурантом уголовного дела стал 17-летний юноша. Под статью парень попал из-за кражи телефона.

В полицию пришла владелица мобильника. Она рассказала о пропаже, а когда полицейские стали выяснять все детали произошедшего, женщина сообщила, что была в гостях. Ущерб составил около 7 тысяч рублей. Полицейские по факту кражи завели уголовное дело по статье "Кража" и взялись за розыск похитителя. Под подозрение попал сын подруги потерпевшей.

- Полицейские установили, что к хищению гаджета причастен 17-летний сын знакомых заявительницы. Так, перед обнаружением отсутствия гаджета, гражданка побывала в гостях. Когда женщина собралась уходить, у нее из кармана одежды выпал телефон, но она этого не заметила. Чужое устройство увидел молодой человек – сын хозяев квартиры, и, дождавшись, когда гостья уйдет, забрал его себе, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Мобильник юноша продал через интернет. На сегодняшний день расследование завершено, дело передано в суд.