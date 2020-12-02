В Орловской области здания подсветят символом Вечного огня

3 декабря в России празднуется День Неизвестного солдата

В Орловской области в четверг 3 декабря вспомнят Неизвестного солдата. В честь памятного дня в регионе состоятся разные мероприятия.

В их числе акция "Свет памяти" - на зданиях областного центра, а также в районах появится спроецированный символ Вечного огня. В Орле подсветка появится на здании КДЦ "Металлург" на улице Металлургов, а также на административном здании ансамбля "Славица" на улице Максима Горького. Присоединятся к акции и город Болхов, поселок Колпна, Нарышкино и Хотынец. А в Мценском районе подсветку включат в трех местах на сельских ДК: села Спасское-Лутовиново, Черемошны и деревня Подберезово. Старт акции - 18.00.

Кроме этого, в Орле пройдет возложение цветов в сквере Танкистов, в 10.00. В школах пройдут уроки памяти, а еще в районах области запланировано проведение акции "Огонь памяти".

- Памятные огни зажгутся в ряде населенных пунктов. Это действие будет сопровождаться проходом почетных караулов, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Правительства Орловской области.

День Неизвестного солдата отмечается в России 3 декабря с 2014 года.