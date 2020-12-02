В Орле освятили новые автобусы, трамваи и троллейбусы ТТП. Фото пресс-службы предприятия

Трамвайно-троллейбусное предприятие города Орла выпустило на дороги города 12 новых автобусов марки «Вектор Некст». Теперь автопарк МУПа составляет почти 100 единиц техники.

Однако перед тем, как отправить машины в рейс, их решили освятить, а водителей и руководство предприятие благословить на безопасную работу. Миссия совершить таинство выпала служителю Свято-Троицкого храма Орла отцу Виталию.

- Молитву я прочитал, святой водой машины окропил. Но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай. Поэтому вам я желаю продолжать заботиться о транспорте, продолжать заботиться о пассажирах. Приходите на работу с улыбкой, садитесь за руль в хорошем настроении и работайте на благо города, и тогда всё будет хорошо, — пожелал сотрудникам ТТП отец Виталий.