Коронавирус в Орловской области: число смертей уже больше двухсот
Фото: Архив "КП"
Число смертельных исходов от коронавируса в Орловской области растет. Сегодня, 2 декабря, федеральный оперативный штаб подтвердил смерть еще трех пациентов, с лабораторно выявленным COVID-19.
За все время пандемии заболевание унесло жизнь уже 202 человек.
Напомним, в настоящее время продолжают лечение 2265 орловцев. За месяцы наблюдений в регионе заразились 16 тысяч 364 человека, излечиться смогли 13 тысяч 897.
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