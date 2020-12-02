Коронавирус в Орловской области: число смертей уже больше двухсот Фото: Архив "КП"

Число смертельных исходов от коронавируса в Орловской области растет. Сегодня, 2 декабря, федеральный оперативный штаб подтвердил смерть еще трех пациентов, с лабораторно выявленным COVID-19.

За все время пандемии заболевание унесло жизнь уже 202 человек.

Напомним, в настоящее время продолжают лечение 2265 орловцев. За месяцы наблюдений в регионе заразились 16 тысяч 364 человека, излечиться смогли 13 тысяч 897.

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