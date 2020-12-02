Орловец попытался украсть уличное ограждение в Железнодорожном районе

56-летний мужчину поймали с поличным росгвардейцы Фото: Архив "КП"

Накануне, около полуночи, в Орле за попыткой украсть уличные ограждения сотрудники Росгвардии застали 56-летнего мужчину. Воришка орудовал возле остановки на пересечении улицы Тульской и переулка Южный (Железнодорожный район).

Силовики увидели мужчину, ломающего ограждение, во время патрулирования улиц. Увлеченный своим делом тот даже не заметил их приближение и не успел скрыться.

- Наряд Росгвардии задержал орловца и передал для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. Как оказалось, мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.