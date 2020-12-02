Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Орловской области стали появляться двойники сайта судебных приставов

Мошенники пытаются обмануть жителей региона под видом погашения долгов
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий
Мошенники пытаются обмануть жителей региона под видом погашения долгов

Мошенники пытаются обмануть жителей региона под видом погашения долгов

Фото: Архив "КП"

В Орловской области увеличилось количество случаев, когда мошенники используют сайты-дублеры официальных ресурсов, чтобы завладеть чужими деньгами. Не исключение, копии сайта Федеральной службы судебных приставов.

Специалисты ведомства призывают жителей региона к бдительности и рассказывают, по какой схеме работают мошенники. Сначала на мобильный телефон приходит смс-сообщение о существующей задолженности. Затем человеку предлагается погасить долг через сайт ФССП России. При этом оформление липового ресурса похоже на оригинал – дизайн, изображение герба и прочей символики ведомства.

Как быть, если вы попали на такой сайт? Во-первых, нужно внимательно рассмотреть все детали с несоответствиями: логотипы, адреса, номера телефонов указаны вымышленные. Кроме того, на фишинговом сайте можно обнаружить фразу, что страница не является официальным сайтом ФССП России. Во-вторых, проверить самостоятельно проверить, есть у вас долги или нет.

- Проверить наличие задолженности можно только на официальном Интернет-сайте Управления http://www.r57.fssp.gov.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств». Все сервисы являются абсолютно бесплатными. В случае, если по результатам поиска появилась строка «По Вашему запросу ничего не найдено», значит, в настоящий момент гражданин или организация не является должником. А при наличии задолженности ее возможно оплатить через портал государственных услуг, - сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.