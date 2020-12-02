В Орловской области стали появляться двойники сайта судебных приставов

Мошенники пытаются обмануть жителей региона под видом погашения долгов Фото: Архив "КП"

В Орловской области увеличилось количество случаев, когда мошенники используют сайты-дублеры официальных ресурсов, чтобы завладеть чужими деньгами. Не исключение, копии сайта Федеральной службы судебных приставов.

Специалисты ведомства призывают жителей региона к бдительности и рассказывают, по какой схеме работают мошенники. Сначала на мобильный телефон приходит смс-сообщение о существующей задолженности. Затем человеку предлагается погасить долг через сайт ФССП России. При этом оформление липового ресурса похоже на оригинал – дизайн, изображение герба и прочей символики ведомства.

Как быть, если вы попали на такой сайт? Во-первых, нужно внимательно рассмотреть все детали с несоответствиями: логотипы, адреса, номера телефонов указаны вымышленные. Кроме того, на фишинговом сайте можно обнаружить фразу, что страница не является официальным сайтом ФССП России. Во-вторых, проверить самостоятельно проверить, есть у вас долги или нет.

- Проверить наличие задолженности можно только на официальном Интернет-сайте Управления http://www.r57.fssp.gov.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств». Все сервисы являются абсолютно бесплатными. В случае, если по результатам поиска появилась строка «По Вашему запросу ничего не найдено», значит, в настоящий момент гражданин или организация не является должником. А при наличии задолженности ее возможно оплатить через портал государственных услуг, - сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.