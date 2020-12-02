В Ливнах за сутки произошло сразу два пожара Фото: Архив "КП"

За одни дежурный сутки сотрудникам МЧС по Орловской области пришлось дважды выезжать на тушение пожаров в городе Ливны. Огонь охватил хозпостройки и жилой дом, была угроза его распространения на другие строения.

Первый случай произошел на улице Привокзальной в районе половины десятого утра 1 декабря. Пожар вспыхнул в хозпостройке рядом с жилым домом. Строение выгорело изнутри на площади 20 квадратных метров. Пожарным удалось спасти от огня дом и другие постройки.

Уже глубокой ночью, в районе двух часов 2 декабря, загорелся жилой дом на улице Зеленой.

В результате пожара в помещении кухни выгорела кухонная мебель, огнем поврежден натяжной потолок. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.