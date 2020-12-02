Увозили на такси: в поисках металлолома трое орловцев обворовали гаражи в Мценске

В поисках металлолома трое орловцев обворовали гаражи в Мценске Фото: Архив "КП"

Во Мценском районе полицейские раскрыли дело об исчезающих гаражных воротах и ломе. В одном из гаражно-строительных кооперативов они пропали сразу у нескольких строений. Оказалось, орудовали трое местных жителей. Добычу они вывозили на грузовом такси.

Молодые люди 24-х и 22 лет искали металлолом, чтобы в дальнейшем сдать его. Так они забрели в кооператив на границе города Мценска и Мценского района. В последующем свои «находки» они сдали в ближайший в пункт приема металла.

- В отношение данных лиц возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.