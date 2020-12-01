Притоны, закладки, ОПГ: в Орловской области выросло число раскрываемых наркопреступлений

В Орловской области выросло число наркопреступлений Фото: Архив "КП"

В Орловской области выросло количество раскрываемых наркопреступлений. Сегодня, 1 декабря, на заседании антинаркотической комиссии рассказал Александр Ставцев, замначальника Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД.

За 10 месяцев 2020 года полицейские расследовали 229 преступлений, из них 107 имеет тяжкие и особо тяжкие составы, 61 – совершено группой лиц по предварительному сговору и 9 – организованной преступной группой и преступным сообществом.

В целом, по сравнению с прошлым годом, количество наркогрупп увеличилось на 44,8%. В регионе действовали 15 человек из ОПГ и три преступных сообщества. Кроме того, был выявлен факт содержания притона для потребления марихуаны в Советском районе Орла.

- Преступления, связанные со сбытом наркотических средств, выявляются в основном в Орле, Орловском районе, Мценске и Ливнах. В сельской местности преобладают преступления, связанные с хранением наркотиков. В этом году из незаконного оборота изъято более 74,7 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (за 10 месяцев 2019 года – 32,2 кг), - пояснил Александр Ставцев.

Напомним, в Орловской области наркотический путь заражения ВИЧ-инфекцией – один из самых распространенных и составляет 30% от всех случаев инфицирования в 2020 году (подробнее).