Орловское предприятие оштрафовали на 200 тысяч рублей за заросшее поле Фото: Архив "КП"

Сахарному комбинату в Мценском районе предстоит заплатить 200 тысяч рублей за заросшее сорняками поле. Земельный участок площадью более 22 гектаров находится у предприятия в аренде с 2018 года.

Непорядок в использовании земель сельхозназначения выявили сотрудники регионального Управления Россельхознадзора во время рейда в августе 2020 года. Изначального сахарный комбинат получил штраф в размере 400 тысяч рублей, однако после судебного разбирательства его снизили до 200 тысяч. Причина - суд учел финансовое положение предприятия.

- Организация не выполняла установленные обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. В целом постановление Управления Россельхознадзора судом было оставлено в силе, - сообщили «КП» в пресс-службе ведомства.