В Орловской области пройдет первая сельскохозяйственная микроперепись Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В августе 2021 года в Орловской области пройдет первая сельскохозяйственная микроперепись. Переписчики зафиксируют размеры посевных площадей, выращиваемые культуры и количество сельскохозяйственных животных и птицы в подсобном хозяйстве орловцев.

Перепись пройдет в современном формате - переписчики будут использовать для опроса планшетные компьютеры, а крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели сами смогут передать сведения через систему веб-сбора сайта Росстата.

- Полученная информация поможет органам власти быть в курсе изменений в сфере сельского хозяйства для разработки мер поддержки отрасли в целях повышения эффективности сельхозпроизводства, - сообщает Правительство Орловской области.