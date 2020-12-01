Новый год-2021 в Орле: театр «Свободное пространство» запустил творческий конкурс

. Фото: Архив "КП"

До Нового года остался ровно месяц и несмотря на ограничения по коронавирусу подготовка к празднику уже ищет. Театр «Свободное пространство» запускает конкурс «Самая, самая, самая…».

В этом году жителя региона предлагают вспомнить советские новогодние открытки художника-орловца Владимира Зарубина.

- Мы решили посвятить конкурс 95–летию со дня рождения самого доброго художника нашей страны, нашего земляка. Многие из нас помнят советские открытки с милыми зверушками: зайчиками и мишками, лисятами и бельчатами возле праздничной елки. Прошли десятилетия, но те открытки прочно зафиксировались в нашей памяти, а вот имя человека, создавшего эти теплые, светлые картинки, мало кто знает, - рассказали «КП» в пресс-службе театра «Свободное пространство».

Конкурс пройдет в онлайн и офлайн формате. Свои творческие работы можно прислать до 15 декабря на электронную почту lama124@yandex.ru или на служебный вход театра.

Принять участие выставке-конкурсе может любой желающий. Авторы самых лучших открыток (их выберет жюри из актеров и администрации театра) получат по электронной почте дипломы лауреатов, а также подарки и сюрпризы.