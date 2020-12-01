Кибер-мошенники оставили орловчанку без денег с помощью сомнительной ссылки Фото: Архив "КП"

В Орле ищут интернет-мошенников, которые оставили 47-летнюю женщину без денег. Она хотела продать мобильник через объявление на рекламном сайте, а в итоге попалась на удочку злоумышленников.

Позвонивший орловчанке незнакомец, рассказал, что готов купить телефон и сразу оплатит товар. Только вот для получения денег, женщине якобы было нужно перейти по ссылке и ввести в появившемся окошке данные своей банковской карты, в том числе CVV-код. Как только орловчанка выполнила операцию, с ее счета списались более 5 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие данного преступления, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Если вы попали в похожую ситуацию или чувствуете, что с вами вышли на связь мошенники, обратитесь к сотрудникам полиции по круглосуточным номерам «02» или «102» и телефону доверия УМВД – 41-38-56.