В Орловской области запасли более двух тонн желудей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловские лесничества уже во всю готовятся к 2021 году. Весной в питомниках должны вырасти тысячи саженцев дуба и сосны, которые затем пополнять лесной фонд региона.

Сейчас идет заготовка семян. Собрано более 2 тонн желудей и 65 килограмм семян сосны обыкновенной. Все они прошли проверку в Тульской лесосеменной станции. Семена дуба получили второй класс качества, а сосны – первый и второй.

- Работа по лесовосстановлению организована в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Общего объема семян достаточно для пополнения страхового фонда и обеспечения лесокультурных мероприятий в следующем году, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.