Коронавирус в Орловской области: более 500 человек уже получили лекарства

Более 500 человек уже получили лекарства Фото: Ольга СУПОНЕВА

Сегодня, 1 декабря, в Орле прошел еженедельный онлайн-брифинг руководителя регионального облздрава с журналистами. Одна из ключевых тем обсуждения стало обеспечение пациентов с коронавирусом бесплатными лекарствами.

Иван Залогин пояснил, что на медикаменты выделено 27 миллионов рублей, закуплено порядка 10 наименований лекарств закуплены, которые распределяются по всем больницам и районам.

Выдача медикаментов лечащимся на дому орловцам началась с 24 октября. На сегодняшний день их смогли получить 501 человек.

- Лекарства выдаются как легким пациентам, так и со средним течением болезни. Лечение проходит в соответствии со схемой лечения, назначенной врачом. Основной путь передачи – медорганизации при первичном приеме, - пояснил руководитель Департамента здравоохранения Орловской области.

На выделенные средства, как пояснил Иван Залогин, можно будет закупить лекарства для около 3200 пациентов. Уже закупленных медикаментов хватит на декабрь, в январе будут выделены дополнительные средства.

- Все мы знаем, что есть определенные сложности на рынке, но мы работаем вместе с Минздравов и одновременно ведем взаимодействие с поставщиками. Думаю, увидим результат работы при занятости стационарных отделений, - подчеркнул Иван Залогин.