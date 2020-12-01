Коронавирус в Орловской области: большинство заболевших - женщины

В Орловской области большинство из больных коронавирусом пациентов - женщины. Фото: Архив "КП"

В Орловской области большинство из больных коронавирусом пациентов - женщины. Об этом рассказал глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.

Руководитель депздрава провел онлайн-брифинг с представителями СМИ сегодня, 1 декабря. Темой, как обычно, стал коронавирус в Орловской области. В частности зашла речь и о гендерной принадлежности заразившихся COVID-19 орловцев.

- 54, 6% пациентов - женщины, а , 45,4 % - мужчины. Что касается возраста заболевших, то лица до 17 лет составляют 2% от общего числа заразившихся, от 18 до 30 лет - 4,9%, больше всего пациентов в возрасте от 31 года до 59 лет - 47,5 %, а пациентов в возрасте старше 60 лет - 45,6 %, - рассказал Иван Залогин.

На 1 декабря 2020 года коронавирус подтвердился у 148 жителей региона. Если суммировать, то за месяцы наблюдения заразилось 16 213 человек. Активных больных на сегодняшний день 2 554 человека.