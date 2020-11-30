В администрации Орла поздравляли многодетных мам. Фото: пресс-служба мэрии

В администрации города Орла встречали почетных гостей – 17 многодетных мам, у каждой из которой больше четырех ребятишек. Одна из гостий даже награждена орденом «Родительская слава» — у нее 10 детей.

Небольшое камерное мероприятие приурочили ко Дню матери, который прошел в минувшее воскресенье 29 ноября. Мамы-героини получили подарочные сертификаты, небольшие презенты и пышные букеты цветов. Поздравления они принимали от Аллы Шайкиной, замначальника управления социальной поддержки населения администрации города.

- Испокон веков семья была основой общества. Крепкие многодетные семьи – это образец любви, верности и счастья. В это непростое время хочется пожелать прежде всего здоровья, и чтобы ваши дети были не просто вашей радостью, но и вашей гордостью, — обратилась к гостям Алла Владимировна.