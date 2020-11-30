Проводя время в компании знакомых орловчанка лишилась мобильника

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража" Фото: Архив "КП"

В Орловской области очередную кражу мобильника раскрыли полицейские. Телефона лишилась жительница Урицкого района.

Женщина пришла в полицию с заявлением о краже и рассказала, что незадолго до происшествия отдыхала в компании знакомых. Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража", оперативники взялись за розыск возможного вора. Им удалось его, а точнее ее, вычислить.

- Полицейские установили, что к тайному хищению чужого имущества может быть причастна знакомая потерпевшей - жительница областного центра. Незадолго до того, как владелица обнаружила пропажу гаджета, они вместе находились в одной компании. Там злоумышленница незаметно забрала принадлежащий заявительнице мобильный телефон, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь 42-летней женщине светит реальный срок за решеткой. Сейчас она под подпиской о невыезде.