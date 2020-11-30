Олимпийские чемпионы показали мастер-класс для орловских баскетболистов. Фото: пресс-служба облсовета

В Орловской области с благотворительным визитом побывали олимпийские чемпионы – гандболистка Лариса Беркова, волейболистка Людмила Жигилий, баскетболист Владимир Жигилий и олимпийская чемпионка по гребле на байдарке Нина Трофимова. Спортсмены не просто пообщались с молодежью, но и показали ей мастер-класс по баскетболу.

25 ноября встреча прошла в Орле. Затем известных гостей приняли на стадионе «Юность» в Урицком районе. Они оценили инфраструктуру, а затем приняли участие в церемонии награждения тренеров, учителей физкультуры, ветеранов спорта и молодых спортсменов в районном Доме культуры.

- Были отмечены более 30 орловцев, среди которых тренер Владимир Жиляев, тренировавший вратаря московского «Спартака» Александра Селихова. После олимпийцы посетили тренировку юных футболистов, - сообщает пресс-служба облсовета.

27 ноября спортсмены побывали в поселке Знаменка.