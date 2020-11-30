Орловец "приехал" на угнанной машине в колонию строгого режима

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Житель Орловской области отправится в колонию за угон. Лихач на чужой машине врезался в ворота, а затем сбежал с места происшествия.

Инцидент произошел в городе Ливны в прошлом декабре. Тогда местный житель приметил припаркованный у дома автомобиль "ВАЗ -2107", проще "Семерку". Ливенец решил прокатиться, особого труда проникнуть в машину ему не составило, ведь дверная ручка была сломана. Угонщик завел легковушку, перемкнув провода, и поехал. Однако на улице Рабочей он не совладал с управлением, машина протаранила металлические ворота. Сам лихач был скрылся, однако уйти от законного наказание все же не удалось.

- Суд признал обвиняемого виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в пресс-службе Ливенского районного суда Орловской области.