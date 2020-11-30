На Планерной улице Орла решили ускорить строительство детсада Фото: Архив "КП"

В 2021 году в Орле должны достроить детский сад на Планерной улице в Заводском районе. Сейчас здесь только фундамент, но темпы работы планируют ускорить. Об этом на аппаратном совещании Правительства области сообщила Ирина Проваленкова, замглавы администрации города.

Подрядчик неоднократно срывал график строительства. Однако после обращения в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Орловской области работа все-таки закипела.

- В настоящий момент на объекте выполнены заливка полов техподполья и монтаж фундаментных блоков здания, закончен монтаж фундамента дымовой трубы и фундаментной плиты под котельную, монтаж плит перекрытия и перемычек ниже нулевого уровня. Активно ведется кирпичная кладка стен здания.По состоянию на сегодняшний день работы приняты в объеме 9,9 млн рублей, что составляет 43,8% аванса полученного подрядчиком, - сообщила Ирина Проваленкова.

Напомним, детский сад на улице Планерной рассчитан на 80 ясельных мест.