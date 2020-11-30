В этом году году почти 1700 орловцев стали предпенсионерами

Право на предпенсионные льготы возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста Фото: Ольга СУПОНЕВА

Почти 1700 жителей Орловской области в этом году, за 9 месяцев 2020-го, получили статус предпенсионера. Согласно принятой в 2018 году пенсионной реформе, право на предпенсионные льготы возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста.

Напомним, увеличение пенсионного возраста в России проходит поэтапно с 2019 года и до 2028. Как пояснили в региональном отделении Пенсионного фонда России, в 2020 году право на предпенсионные льготы женщины получают в 52 года, мужчины в 57.

На получении статуса предпенсионера, при этом, влияет не только возраст, но и трудовой стаж, семейное положение. Например многодетные матери могут выйти на пенсию раньше, соответственно и статус предпенсионера они получат раньше.