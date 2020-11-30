Поход в кафе обернулся для орловчанки исчезновением телефона за 40 тысяч рублей

Воришке понадобилось всего несколько минут, чтобы стащить мобильник Фото: Архив "КП"

В Мценске поход в кафе обернулся дорогостоящей потерей для одной из посетительниц. Неизвестный украл у девушки рюкзак вместе с телефоном за 40 тысяч рублей. На это ему понадобилось всего несколько минут.

Амчанка оставила сумку без присмотра, а когда вернулась, то ее уже не было на месте. Найти похитителя удалось благодаря записи с камер видеонаблюдения. В кадр попал 34-летний житель Мценского района.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В настоящее время ведется следствие. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.