Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Поход в кафе обернулся для орловчанки исчезновением телефона за 40 тысяч рублей

Воришке понадобилось всего несколько минут, чтобы стащить мобильник
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий
Воришке понадобилось всего несколько минут, чтобы стащить мобильник

Воришке понадобилось всего несколько минут, чтобы стащить мобильник

Фото: Архив "КП"

В Мценске поход в кафе обернулся дорогостоящей потерей для одной из посетительниц. Неизвестный украл у девушки рюкзак вместе с телефоном за 40 тысяч рублей. На это ему понадобилось всего несколько минут.

Амчанка оставила сумку без присмотра, а когда вернулась, то ее уже не было на месте. Найти похитителя удалось благодаря записи с камер видеонаблюдения. В кадр попал 34-летний житель Мценского района.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В настоящее время ведется следствие. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.