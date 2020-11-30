В Орле таксист прокутил деньги с карты пассажирки

Уголовное дело полицейские возбудили по статье "Кража" Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле на скамье подсудимых светит оказаться водителю такси. До уголовного дела его довела забытая пассажиркой сумка с банковскими картами.

За помощью в полицию пришла владелица оставленной в такси сумочки. Женщина рассказала, что в ней находились банковские карты и через какое-то время после утери на телефон стали поступать сообщения о списании денег. Оперативники взялись за розыск любителя легких денег. Под подозрением оказался 45-летний водитель такси. И не зря.

- Недобросовестный таксист обнаружил банковские карты, на одной из которых был написан пин-код. С ее помощью мужчина несколько раз оплатил покупки, а затем обналичил находящиеся на ней денежные средства. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила порядка 15 тысяч рублей, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело полицейские возбудили по статье "Кража". Таксист до суда под подпиской о невыезде.