До конца 2020 года в детсадах Орла и области появятся 230 новых мест

До конца 2020 года детсадах Орла и области появятся 230 новых мест Фото: Архив "КП"

Сегодня, 30 ноября, в Орле прошло аппаратное совещание Правительства области в формате видеоконференцсвязи. Один из основных вопросов – создание дополнительных мест в детских садах. До конца года их в регионе должно появиться еще 230.

В первую очередь, речь идет о детском саде №93 на улице Родзевича-Белевича в Северном районе. Сейчас готовность к сдаче его второго корпуса составляет около 93%. Здесь смогут разместиться 155 малышей в возрасте от 1,5 до 7 лет (всего восемь групп).

- До 10 декабря будут выданы направления для зачисления детей в учреждение, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Кроме того, в дополнительные 30 мест появятся в детсадах №1 и 6 в Мценске, 15 мест – в детском саду №3 в Нарышкино и 30 мест - детсадах №9 и 12 в Ливнах.