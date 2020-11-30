В Орловской области из-за африканской чумы свиней устроят охоту на кабанов

В Орловской области вновь обнаружили очаг африканской чумы свиней. Вспышка опасного заболевания была обнаружена в личном подсобном хозяйстве в Кромском районе. В итоге 69 голов свиней пришлось уничтожить.

Теперь очередь дошла и до диких кабанов. 25 ноября руководитель Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Юрием Мишустиным подписал приказ № 1488 «О регулировании численности охотничьих ресурсов». Согласно документу, до 10 декабря придется отловить пять кабанов на охотничьих угодьях общества с ограниченной ответственностью «Евроспецстрой».

- Способы регулирования численности исключают нанесение вреда другим объектам животного мира и обеспечивают сохранность среды их обитания. Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: угроза возникновения и распространения африканской чумы свиней, - гласит приказ Департамента.