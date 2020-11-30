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Орловцы задолжали по коммунальным платежам более 57 миллионов рублей

Судебные приставы продолжают накладывать арест на имущество должников
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловцы задолжали по коммунальным платежам более 57 миллионов рублей

Орловцы задолжали по коммунальным платежам более 57 миллионов рублей

Фото: Архив "КП"

Жители Орловской области продолжают накапливать долги за жилищно-коммунальные услуги. За десять месяцев 2020 года через службу судебных приставов прошло почти семь тысяч дел о взыскании задолженности.

Для того, чтобы решить вопрос с долгами судебные приставы проверяют имущественного положения должников, проводят розыск и арест имущества. Особая мера - ограничение на выезд за пределы страны. Ее в этом году применили к 5245 орловцам.

- В итоге общая взысканная сумма по задолженностям составила 57 миллионов 266 тысяч рублей. С должников, в случае отказа погашать долг в добровольном порядке, задолженность списывается со счетов, заработной платы и иных доходов, - сообщает пресс-служба Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области.