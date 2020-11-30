Коронавирус в Орловской области: где заболело еще 146 человек

Данные регионального оперштаба

30 ноября 2020 года стало известно еще о 146 подтвержденных фактах заболевания коронавирусом среди населения Орловской области. Региональный оперштаб рассказал, в каких районах есть заболевшие и какова география распространения COVID-19 по области.

В Орле за минувшие сутки заболело еще 85 человек, в Орловском районе 16, в Мценском 15, в Ливенском, Троснянском и Покровском по 6, в Дмитровском 5, в Свердловском 3, по 2 человека заразились в Должанском и Шаблыкинском районах , по 1 заболевшему выявлено в Новодеревеньковском, Верховском, Колпнянском, Кромском, Сосковском, Урицком и Болховском районах.

Сколько человек заразилось за все время пандемии? В Орле - 8 259, в Орловском районе 1 784, в Ливенском 1 226, в Мценском 870, в Урицком 409, в Дмитровском 383, в Болховском 339, в Хотынецком 264, в Новодеревеньковском 244, в Свердловском 239, в Малоархангельском 231, в Покровском 221, в Колпнянском 191, в Залегощенском 189, в Кромском 159, в Верховском 156, в Шаблыкинском 132, в Должанском 125, в Троснянском 124, в Глазуновском 116, в Новосильском 101.

Остается несколько районов, в которых число заболевших не превысило сотню человек. Это Знаменский - 98, Сосковский - 92, Краснозоренский - 81, Корсаковский - 32.

Мы следим за развитием ситуации.