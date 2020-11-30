В Орловской области сняли с продажи сомнительную партию семян «Гигант Новикова»

В Орловской области сняли с продажи сомнительную партию семян Фото: Архив "КП"

В поселке Змиевка Свердловского района с продажи сняли четыре партии семян томата, свеклы и кабачка. Во время ноябрьского рейда, проведенного Россельхознадзора, выяснилось, что их сорта не были включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

За реализацию семян томата «Гигант Новикова», «Де Барао Гигант», свеклы столовой «Бордо улучшенная» и кабачка «Египетская сила» на продавца составили протокол об административном правонарушении и выписали штраф.

- Нахождение сорта в Госреестре гарантирует, что этот сорт генетически не модифицирован и приспособлен к климатическим условиям. Если сорт не включен в Госреестр, это значит, что на данные семена отсутствуют документы на сортовые и посевные качества. При покупке таких семян можно не получить ожидаемого урожая или вовсе остаться без него, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Орловской и Курским областям.