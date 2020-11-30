В Орле привлекли к ответственности чиновника, из-за которого могилу ветерана завалили мусором

Сотрудники прокуратуры почтили память ветерана. Фото: пресс-службы ведомства

В Орле только после вмешательства прокуратуры на Афанасьевском кладбище навели порядок. Долгое время здесь был завален мусором путь к могиле ветерана Великой Отечественной войны В.Г. Филичкина и его супруги. Стихийная свалка образовалась прямо возле захоронения.

После того, как информация об этом попала в СМИ, надзорное ведомство организовало проверку и выяснило - МКУ «Управление коммунального хозяйства города Орла» нарушило требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения из-за чего на кладбище и скопился мусор.

- В целях устранения нарушений было сделано представление исполняющему обязанности начальника МКУ «УКХ города Орла». Виновное должностное лицо учреждения привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

В настоящее время стихийную свалку уже ликвидировали, а территория захоронения приведена в порядок.