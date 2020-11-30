В Орле суд отказал матери в увеличении суммы алиментов, выплачиваемых отцом ребенка

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле суд рассмотрел дело об увеличении суммы алиментов, выплачиваемых отцом на ребенка. Иск подала бывшая супруга орловца будучи уверенной, что мужчина скрывает свои реальные доходы.

Сумма алиментов на малыша составила около двух с половиной тысяч рублей. Мать подала в суд, апеллируя тем, что ее бывший муж купил новую машину значит получает неофициальный заработок. Суммы же алиментов не хватает на нужды малыша. Однако суд установил, что деньги на покупку новой машины отец одолжил у знакомого и обещал вернуть, продав два старых автомобиля. Доказательств того, что у него есть другой доход помимо официального, не оказалось. Потому матери в удовлетворении иска было отказано.

- Суд принимая во внимание представленные в материалы дела доказательства, показания свидетеля, установив, что с момента взыскания алиментов семейное и материальное положение сторон никак не изменилось, пришел к выводу о том, что оснований для удовлетворения требований истца не имеется, - пояснили в пресс-службе Северного районного суда Орла.