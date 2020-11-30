Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В орловском селе горела администрация

Специалисты устанавливают причины возгорания
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий
В орловском селе горела администрация

В орловском селе горела администрация

Фото: Архив "КП"

В субботу, 28 ноября, в селе Домаха Дмитровского района вспыхнул пожар. Огонь вспыхнул в административном здании утром.

Как расскаазли «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую в 08.23. Прибывшие по указанному адресу пожарные локализовали огонь и не дали ему распространиться.

- В результате пожара выгорел пол на площади два квадратных метра, закопчены стены и потолок. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в ведомстве.

ЧППроисшествия и ЧП Орловской области в 2020 году