Орелстат рассказал во сколько лет чаще всего рожают орловчанки

Стал известен средний возраст орловчанок при рождении ребенка Фото: Ольга СУПОНЕВА

Назван средний возраст при рождении детей в Орловской области. Жительницы региона стали заводить малышей в более позднем возрасте, чем это было годами ранее.

В России в целом увеличился средний возраст матери при рождении детей. Если в 2005 году это была цифра 26,5 лет, то в 2019 уже 28,7 лет. В Орловской области в 2005 году средний возраст мам значился на уровне 25,8 лет, по данным на прошлый год - 28,6 лет.

- В 2019 году на свет родилось 5,9 тысяч человек (3 тысячи мальчиков и 2,9 тысячи девочек). Чаще всего появление первенца приходится на возраст 25-29 лет, - сообщает Орелстат.

За 2020 год, точнее за прошедшие его месяцы, в Орловской области родилось 4,4 тысячи детей. Мамами первенцов стали 1700 женщин.