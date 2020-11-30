В Орле появится первый семейный МФЦ

В Орле откроется первый семейный МФЦ. Семьи здесь смогут получить разные виды помощи: информационную, психологическую, юридическую или гуманитарную.

МФЦ разместится в одном здании с региональным соцдепартаментом (Лескова, 22). Сейчас идет ремонт и оборудование помещения.

- Семейный центр будет создан по модели коворкинг пространства, где помощь оказывается разными некоммерческими организациями, а также представителями социальных служб, учреждений здравоохранения, образования, Фонда социального страхования, бюро медико-социальной экспертизы и других партнеров Орловского социального кластера, - рассказали в пресс-службе регионального Правительства.

Семьи смогут получить здесь помощь разного вида: от психологической до гуманитарной.