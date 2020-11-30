Под Орлом иномарка на повороте протаранила самосвал

В Орловском районе иномарка «Рено Сценик» не смогла разъехаться с самосвалом. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В субботу, 28 ноября, в Орловском районе недалеко от деревни Казначеево произошла авария. Иномарка «Рено Сценик» не смогла разъехаться с самосвалом «Рено Керакс». В итоге пострадали несколько человек.

ДТП случилось в четыре часа дня на 349 км автодороги М-2 Крым. 74-летний водитель компактвэна ехал в сторону Москвы и нарушил правила дорожного движения на повороте.

Как сообщает Госавтоинспекция Орловской области, водитель поворачивал налево, но заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение и не уступил дорогу большегрузу. В результате избежать столкновения не удалось. Самосвал также съехал с дороги и врезался в дорожный знак.

Самосвал врезался в дорожный знак. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

На месте происшествия работали сотрудники регионального МЧС и Госавтоинспекции.

Среди пострадавших водитель и пассажир «Рено Сценик». Они получили телесные повреждения.