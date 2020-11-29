Погода в Орле: в первую неделю зимы ожидается легкий мороз и снег

В первую неделю декабря в Орле ожидается легкий мороз и небольшой снег Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орел вместе с зимой календарной придет и зима климатическая, судя по прогнозу синоптиков. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле с 30 ноября по 5 декабря.

Как сообщает Росгидрометцентр, последний осенний день, понедельник 30 ноября, и по погоде будет осенним. Пасмурно и дождливо будет в Орле, температура воздуха +2...+4 градуса, ветер юго-восточный 4 м/c, давление 751 мм рт.ст.

Во вторник 1 декабря все еще плюсовые значения температур: от 0 до +2 градусов покажут термометры, в ночное время дождь со снегом, днем без осадков, пасмурно. Ветер юго-восточный 3 м/c, давление 754 мм рт.ст.

В среду 2 декабря в ночное время -3 градуса, днем -1. Облачно, без осадков. Ветер сменится на восточный, скорость 3 м/с, давление 756 мм рт.ст.

В четверг 3 декабря -3..-2 градуса, пасмурно, днем пойдет снег. Ветер юго-восточный 4 м/c, давление на уровне 755 мм рт.ст.

В пятницу 4 декабря столбики термометров покажут -3...-2 градуса, и ночью и днем ожидается небольшой снег. Ветер не изменит направление и скорости, давление на прежнем уровне.

В субботу 5 декабря, по предварительным прогнозам, вновь небольшой мороз -4...-1 градус. Пасмурно, небольшой снег.

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