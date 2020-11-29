Орловщина оказалась на 33 строчке рейтинга регионов по качеству электронных услуг

Минэкономразвития России представило итоги мониторинга качества предоставления услуг в электронном виде. В рейтинге регионов Орловская область оказалась на 33 месте.

Рейтинг составлен с учетом 1336 предоставляемых услуг, картина устанавливалась по 86 регионам.

Согласно рейтингу, лучше всего электронные сервисы для граждан работают в Москве, Московской области и Ростовской области. А на 4-й строчке оказалась соседняя с Орловщиной Тульская область, обогнали наш регион и другие соседи - Липецкая область расположилась на 17 строке, Калужская на 23, Курская на 27. Уступила только Брянская область, расположившаяся на 44 месте.

Хуже всего в стране же дела с электронными услугами обстоят у республик Крым, Чеченской и Ингушетии.

- В перечень региональных и муниципальных услуг, по которым проводился мониторинг, были включены услуги, подлежащие первоочередной оптимизации в соответствии с Концепцией развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, - пояснили в пресс-службе Правительства Орловской области.