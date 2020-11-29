Орловчанка обчистила своего соседа

В Орле 24-летнюю девушку задержали за кражу Фото: Архив "КП"

В Орле 24-летнюю девушку задержали за кражу. Орловчанка стащила у своего соседа электроинструмент и сдала его в ломбард.

Инцидент произошел в Северном районе города, в одном из общежитий. Мужчина оставил технику на общей кухне и не обнаружил ее по прошествии какого-то времени. Ничего не оставалось делать, как идти в полицию. Оперативники опросили орловца и взялись за розыск возможного вора. Им оказалась молодая соседка потерпевшего.

- Злоумышленница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружила на общей кухне инструмент. Воспользовавшись моментом, она забрала чужое имущество и сбыла его в ломбард. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Суда ждать девушка будет под подпиской о невыезде. По закону, ей грозит реальный срок за решеткой.