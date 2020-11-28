Андрей Клычков рассказал о результатах встречи с Татьяной Голиковой

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился в вице-премьером РФ Татьяной Голиковой в Москве. Темой для беседы стал недостроенный корпус больницы Семашко, или как прозвали его в народе, "титаник".

Губернатор отметил, что региональное правительство выделило средства на проектно-изыскательные работы, начало положено.

- Вице-премьером были даны все необходимые поручения, работа в данном направлении будет продолжаться. Превращение самого известного «недостроя» региона в современное, оснащенное всем необходимым оборудованием медицинское учреждение требует масштабных капиталовложений. Мы приложим все усилия, чтобы возрождение актуальнейшего для области объекта не остановилось, - отметил Клычков.