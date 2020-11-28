Возлюбленный украл у орловчанки фамильные украшения

В Орле полицейские раскрыли кражу ювелирных изделий у местной жительницы. Фамильные украшения украл не чужой для нее человек.

Женщина пришла в полицию и рассказала, что ювелирные изделия хранились в шкатулке. Она редко их носила, но они достались ей от родственницы и были ценны, в том числе, как память. Материальный ущерб, с ее слов, составил около 60 тысяч рублей. Полицейские взялись за розыск вора и вскоре им удалось его установить.

- Полицейские установили круг лиц, с которыми общалась гражданка. Также сотрудники опросили сожителя заявительницы. Мужчина в разговоре с полицейскими признался, что тайно взял украшения и заложил их в ломбард. Там он получил более 40 тысяч рублей, которые потратил, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело на мужчину завели по статье "Кража".