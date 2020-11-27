Мам-опекунов чествовали в Орле

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле в преддверии Дня матери состоялась встреча, посвященная главным героиням этого праздника. В облцентре чествовали матерей-опекунов.

Накануне Дня матери в городе открылась выставка, в экспозицию которой вошли фитографии мам, а также состоялась торжественная встреча с творческими выступлениями, поздравлениями и подарками. Награды вручили 18 матерям-опекунам.

Фото: пресс-служба администрации Орла

- К сожалению, в нашей стране до сих пор есть дети, которые становятся сиротами или остаются без попечения родителей. К большой радости, есть люди, готовые дать им любовь. Это вы, дорогие мамы-опекуны! Ваше большое материнское сердце знает, что чужих детей не бывает. Они все — наше настоящее и будущее, - обратилась к гостьям Ирина Проваленкова, замглавы администрации Орла.

В этом году День матери празднуется 29 ноября.