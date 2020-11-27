В Детском парке Орла появится ель-«вертолет». Фото пресс-служба мэрии

К Новому году Орел украсят семь праздничных деревьев. В городе впервые появится ель-«вертолет» из новогодних подарков. Разместят ее в Детском парке возле фонтана «Кони».

Необычная елка будет представлять собой пирамиду с игрушечным вертолетом на вершине. Также в парке установят ярмарочные домики-шале, однако заработают они только, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка.

- Сегодня начали устанавливать елку на площади Содружества в Северном районе. Осталось приступить к сборке праздничных деревьев на площади Ленина, на бульваре Победы и перед театром «Свободное пространство», - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.