В Орле следком проверит законно ли поместили в психлечебницу ребенка с ДЦП

Следком организовал доследственную проверку Фото: Архив "КП"

В Орловской области следственный комитет проверит законно ли поместили в психиатрический стационар ребенка, страдающего ДЦП. Несовершеннолетнего изъяли из многодетной семьи органы опеки.

Поручение организовать проверку дал глава СКР России после информации, озвученной в СМИ. Теперь орловским следователям предстоит разобраться во всех деталях этой истории.

Сейчас начался опрос должностных лиц, анализируются документы и проводятся другие проверочные мероприятия.

- Следствие намерено дать объективную уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.