Выходные в Орле будут пасмурными, сырыми и теплыми для конца осени

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Последние выходные ноября в Орле будут пасмурными, сырыми и достаточно теплыми для конца осени. Публикуем подробный прогноз погоды на 28 и 29 ноября.

Судя по прогнозам Росгидрометцентра, суббота 28 ноября выдастся облачной. В ночное время температура +1 градус, временами осадки - дождь со снегом. Днем столбики термометров покажут 3 градуса выше нуля, вновь ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Атмосферное давление 747 мм рт.ст., ветер восточного направления 1 м/с.

В воскресенье 29 ноября небо снова будет затянуто тучами. Температура от 0 градусов в темное время суток до +4 днем. Небольшой кратковременный дождь. Атмосферное давление на прежнем уровне, ветер придет с юга-востока, скорость 5 м/c.

Метеорологи сообщают, что вместе с календарной зимой в Орел придут и морозы. Если 1 декабря, по предварительному прогнозу, будет еще сырым, то со 2 числа вновь ожидаются минусовые температуры и снег.

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