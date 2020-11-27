Коронавирус в Орловской области: где заразились еще 144 человека

Данные регионального оперштаба

Еще 144 человека в Орловской области заразились коронавирусом. Где выявлены новые случаи заболевания рассказал региональный оперштаб.

В городе Орле за сутки COVID-19 подтвердился у 79 жителей, в Орловском районе заболело еще 17 человек, в Ливенском 9, в Дмитровском 7, в Колпнянском и Сосковском по 5, в Мценском, Покровском и Урицком по 4, в Залегощенском районе заболело 3 жителя, по 2 жителей заразилось в Новодеревеньковском, по одному в Должанском, Малоархангельском, Троснянском, Свердловском, Кромском, Хотынецком районах.

В целом за время пандемии коронавирус распространился по региону следующим образом. Больше всего жителей заболело в Орле - 8 044. На втором месте Орловский район, где заразился 1741 человек, далее Ливенский район - 1 211 подхвативших COVID-19. В Мценском районе заразился 841 житель, в Урицком 400, в Дмитровском 367, в Болховском 335, в Хотынецком 252, в Новодеревеньковском 238, в Малоархангельском 229, в Свердловском 219, в Покровском 209, в Колпнянском 189, в Залегощенском 185, в Кромском 154, в Верховском 149, в Шаблыкинском 123, в Должанском 121,в Троснянском и Глазуновском по 111, в Новосильском 100.

Остается всего несколько муниципальных образований, в которых число заболевших не достигло сотни. Это Знаменский район - 98, Сосковский - 89, Краснозоренский - 79, Корсаковский - 32.